Жители Омска празднуют победу «Авангарда» на улицах города. Видео

В среду, 28 апреля, «Авангард» переиграл ЦСКА в финале Кубка Гагарина. Омская команда впервые в истории выиграла главный трофей КХЛ. Жители Омска вышли на улицы города, чтобы отпраздновать успех. Telegram-канал Mash опубликовал видео гуляний.