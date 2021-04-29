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Жители Омска празднуют победу «Авангарда» на улицах города. Видео

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В среду, 28 апреля, «Авангард» переиграл ЦСКА в финале Кубка Гагарина. Омская команда впервые в истории выиграла главный трофей КХЛ. Жители Омска вышли на улицы города, чтобы отпраздновать успех. Telegram-канал Mash опубликовал видео гуляний.

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Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2021: финал ЦСКА — «Авангард» — главная серия плей-офф КХЛ сезона 2020/21 — расписание и результаты, новости и обзоры