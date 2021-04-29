Воронин поздравил Ковальчука с победой в Кубке Гагарина

«Авангард» переиграл ЦСКА в финале Кубка Гагарина. Тренер московского «Динамо» Андрей Воронин поздравил нападающего омской команды Илью Ковальчука с победой.

Футболист выложил в Instagram фотографию с хоккеистом и медалью. «С чемпионом», — написал Воронин.