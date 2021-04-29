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Воронин поздравил Ковальчука с победой в Кубке Гагарина

01:27
История из Instagram Андрея Воронина. Фото Instagram
История из Instagram Андрея Воронина. Фото Instagram
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«Авангард» переиграл ЦСКА в финале Кубка Гагарина. Тренер московского «Динамо» Андрей Воронин поздравил нападающего омской команды Илью Ковальчука с победой.

Футболист выложил в Instagram фотографию с хоккеистом и медалью. «С чемпионом», — написал Воронин.

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Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2021: финал ЦСКА — «Авангард» — главная серия плей-офф КХЛ сезона 2020/21 — расписание и результаты, новости и обзоры