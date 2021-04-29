Воронин поздравил Ковальчука с победой в Кубке Гагарина
01:27
«Авангард» переиграл ЦСКА в финале Кубка Гагарина. Тренер московского «Динамо» Андрей Воронин поздравил нападающего омской команды Илью Ковальчука с победой.
Футболист выложил в Instagram фотографию с хоккеистом и медалью. «С чемпионом», — написал Воронин.
Читайте также
3
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2021: финал ЦСКА — «Авангард» — главная серия плей-офф КХЛ сезона 2020/21 — расписание и результаты, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю