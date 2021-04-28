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«Ак Барс» поздравил «Авангард» с чемпионством

28 апреля 2021, 23:41
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«Ак Барс» и «Авангард» в социальных сетях на протяжении всего сезона обменивались колкостями. Казанский клуб постоянно напоминал соперникам об отсутствии Кубка Гагарина, а теперь красиво поздравил с долгожданным чемпионством.

В среду «Авангард» победил ЦСКА в шестом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина.

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Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2021: финал ЦСКА — «Авангард» — главная серия плей-офф КХЛ сезона 2020/21 — расписание и результаты, новости и обзоры