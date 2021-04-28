«Ак Барс» поздравил «Авангард» с чемпионством

«Ак Барс» и «Авангард» в социальных сетях на протяжении всего сезона обменивались колкостями. Казанский клуб постоянно напоминал соперникам об отсутствии Кубка Гагарина, а теперь красиво поздравил с долгожданным чемпионством.

В среду «Авангард» победил ЦСКА в шестом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина.