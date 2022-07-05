Жена Виктора Тихонова прокомментировала решение мужа завершить карьеру

Евгения Тихонова, жена завершившего карьеру Виктора Тихонова, напомнила о травматичности хоккея.

«После полученных сообщений и «интересных» дискуссий по поводу нашего предыдущего поста оставлю это видео здесь, чтобы просто напомнить, что такое хоккей — захватывающий, но очень травмоопасный спорт.

Средний пенсионный возраст хоккеистов составляет от 28 до 30 лет. Очень советую посмотреть на статистику КХЛ и НХЛ, чтобы понять серьезность травм и их количество, которые получает игрок за свою карьеру. Также есть интервью экс-медика сборной России и в прошлом травматолога с 20-летним стажем, проработавшего в московском ЦИТО, Дмитрия Богдашевского, который четко объясняет причины травмоопасности. Помимо износа тела игрока, есть еще и другая куча проблем в хоккее, в том числе устаревшие технологии хоккейной экипировки. Но для этого нужен будет совершенно другой пост», — написала Тихонова в социальной сети.

В прошедшем сезоне 34-летний форвард принял участие в 25 матчах, набрав 15 (5+10) очков при показателе полезности «+4». В плей-офф Тихонов провел 11 встреч, заработав шесть (3+3) баллов при полезности «-3».

Этот сезон стал первым для нападающего в «Салавате». Отметим, что контракт Тихонова с уфимским клубом истекает 30 апреля 2023 года.