ЦСКА продлил контракт с 20-летним защитником

Защитник Егор Брютов продлил контракт с ЦСКА, сообщает Telegram-канал клуба. Соглашение с игроком будет действовать до конца сезона-2023/2024.

Брютов выступает в системе московского клуба с 2019 года. На его счету 90 матчей в МХЛ за «Красную Армию» и 57 матчей в ВХЛ за «Звезду». Также он провtл одну игру за главную команду ЦСКА в КХЛ.

Ранее 20-летний Брютов выступал в системе тюменского «Рубина».