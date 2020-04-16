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«Жду результатов расследования НХЛ». Аким Алиу — о новом главном тренере «Автомобилиста»

22:22
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Бывший нападающий «Калгари» Аким Алиу поделился мнением о тренере Билле Питерсе, который недавно стал главным тренером «Автомобилиста».

Ранее Питерс был уволен из «Калгари» после обвинения в расизме со стороны Алиу.

— Я верю во второй шанс для всех, что мы все можем найти прощение в нашем сердце, — приводит слова Алиу журналист TSN Фрэнк Серавалли. — Это реально, если мы продолжим позитивные перемены. Я не обижаюсь на человека в поиске работы, но я буду бороться за убеждение, что все возможности доступно каждому, на льду и вне его, независимо от расы или этнической принадлежности.

Я также с нетерпением жду результатов расследования НХЛ.

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