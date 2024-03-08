Бывший нападающий «Металлурга» Ди: «Главной проблемой в России был язык»

Экс-форвард «Металлурга» Жан-Себастьен Ди рассказал о проблемах, с которыми он столкнулся при переезде в Россию.

«А что было для тебя наиболее сложным, когда ты приехал в Россию? Безусловно, это язык, поскольку главный тренер «Металлурга» не так много со мной общался. Да, конечно, у меня были партнеры, как Робин Пресс или Люк Джонсон, которые говорят по-английски. И, как мне показалось, тренер не уделял мне должного внимания», — приводит слова Ди Metaratings.ru.

В КХЛ 30-летний канадец сыграл 45 матчей, в которых набрал 17 (10+7) очков.