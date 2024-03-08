Майоров — о победе «Спартака» над «Северсталью»: «Не все так легко было для красно-белых»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал «СЭ» победу «Спартака» в серии над «Северсталью» (4-1) в первом раунде Кубка Гагарина.

«Серия не была легкой для «Спартака». В плей-офф легких побед не бывает. Действительно, могло показаться, что «Спартак» победил легко, но на самом деле игры были довольно тяжелые. Вспомните две игры в Москве и одну в Череповце. Не все так легко было для «Спартака», — сказал Майоров корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В пятницу, 8 марта «Спартак» дома обыграл «Северсталь» со счетом 5:1 и вышел во второй раунд Кубка Гагарина, одержав четвертую победу в серии (4-1).

После завершения всех матчей первого раунда плей-офф состоится перепосев команд, по итогам которого красно-белые узнают своего соперника.