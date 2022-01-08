Жамнов высказался об эпидемиологической ситуации в КХЛ

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов высказался о ситуации с коронавирусом в КХЛ.

«Пугает ли, что кандидаты в сборную сдают положительные ПЦР-тесты? Представляете, сколько человек сдали положительные тесты, раз команду закрыли. Плюс ничего не понятно, как дальше будет складываться ситуация, поэтому мы не можем ничего предугадать. Нужно продолжать следить за происходящим и от этого отталкиваться. Как я понимаю, если первый тест положительный, а второй — отрицательный, то и третий должен быть отрицательным. Поэтому некоторые команды и садятся на карантин», — приводит слова Жамнова «Чемпионат».

Также он надеется, что следующие тесты кандидатов в сборную будут отрицательными.

«У них рушится тренировочный процесс, они потеряют форму? Конечно, игроки не тренируются. С другой стороны, есть время отдохнуть, но в каком состоянии ты отдыхаешь? Болеешь — это одно, не болеешь — другое. Разные вещи. Надеюсь, что все следующие тесты будут отрицательные.

Лучше переболеть сейчас, как ЦСКА, чтобы кандидаты успели переболеть и набрать форму? Тяжело сказать, тогда сборы иначе будут проходить. Надо будет учитывать ситуацию, какой результат тестов будет у других команд. Будем общаться с тренерским штабом и совещаться по дальнейшей ситуации".

8 января КХЛ сделала заявление об эпидемиологической ситуации в лиге. В сообщении говорилось, что в трех клубах КХЛ («Автомобилист», «Салават Юлаев», ЦСКА) ПЦР-тесты показали положительный результат у большого количества хоккеистов и представителей клубов.

В субботу лига отменила матчи ЦСКА против СКА и «Сочи» из-за вспышки коронавируса в московском клубе.