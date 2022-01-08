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КХЛ сделала заявление об эпидемиологической ситуации в лиге

16:10
КХЛ сделала заявление об эпидемиологической ситуации в лиге. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
КХЛ сделала заявление об эпидемиологической ситуации в лиге. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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КХЛ на официальном сайте сделала заявление об эпидемиологической ситуации в лиге.

«По состоянию на 10:00 (мск) 8-го января 2022 года в трех клубах КХЛ («Автомобилист», «Салават Юлаев», ЦСКА) ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат у большого количества хоккеистов и представителей клубов. Ближайшие матчи с участием этих команд отменены. В отличие от ситуации в сезоне-2020/21 сейчас наблюдаются групповые случаи заболевания с коротким инкубационным периодом. В большинстве случаев болезнь протекает бессимптомно», — говорится в заявлении.

В КХЛ отметили, что главная задача — не допустить массовой вспышки заболевания по всей лиге, сохранить здоровье участников, закончить чемпионат, провести плей-офф и определить победителя.

«Будут проводиться матчи тех команд, в которых эпидемиологическая обстановка остается стабильной. КХЛ провела несколько экстренных совещаний, где обсудила различные варианты развития событий: присуждение технических поражений, приостановку чемпионата с последующим продолжением, в том числе с продлением его сроков. Лига планирует вынести решение на следующей неделе, после обсуждения сценариев с клубами на совместном совещании», — сказано в сообщении.

В субботу КХЛ отменила матчи ЦСКА против СКА и «Сочи» из-за вспышки коронавируса в московском клубе.

Таким образом, с начала месяца были отменены 7 игр: с участием «Йокерита», «Автомобилиста», «Салавата Юлаева», СКА, «Сочи», «Динамо» (Рига), «Авангарда» и ЦСКА.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2022/01/08/495694.html

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Карен Саркисян все материалы автора
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