7 января «Автомобилист» провел повторное тестирование игроков, информирует сайт КХЛ. У двух хоккеистов первой команды, восьми игроков системы, которые тренировались и находились в контакте с основным составом, и шести представителей клуба ПЦР-тесты показали положительный результат.

«С целью недопущения распространения в КХЛ COVID-19 лига приняла решение не проводить матч №564 «Автомобилист» — «Локомотив», запланированный на 9 января. Решение о возможности провести указанный матч в более поздний срок будет принято дополнительно», — говорится в сообщении.

11 января запланировано следующее тестирование игроков и представителей «Автомобилиста» с целью определения возможности проведения матча против «Северстали», который запланирован на 13 января.