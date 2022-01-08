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Матч «Автомобилист» — «Локомотив» отменен из-за вспышки коронавируса

18:58
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7 января «Автомобилист» провел повторное тестирование игроков, информирует сайт КХЛ. У двух хоккеистов первой команды, восьми игроков системы, которые тренировались и находились в контакте с основным составом, и шести представителей клуба ПЦР-тесты показали положительный результат.

«С целью недопущения распространения в КХЛ COVID-19 лига приняла решение не проводить матч №564 «Автомобилист» — «Локомотив», запланированный на 9 января. Решение о возможности провести указанный матч в более поздний срок будет принято дополнительно», — говорится в сообщении.

11 января запланировано следующее тестирование игроков и представителей «Автомобилиста» с целью определения возможности проведения матча против «Северстали», который запланирован на 13 января.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2022/01/08/495697.html

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Роман Шишов все материалы автора
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