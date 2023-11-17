Жамнов — о победе над «Салаватом»: «Счет в матче не говорит об игре»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (6:2).

«Все мы прекрасно понимали, что много эмоций было потрачено в матче с «Динамо». Счет в этом матче не говорит об игре. На самом деле, матч был до конца напряженным. Достойный соперник, Уфа довольно-таки здорово играет в атаке. На таких играх и закаляется команда, коллектив. Мы знали сильные и слабые стороны соперника. Сделали акцент на слабые стороны. Состояние Морозова? Посмотрим завтра. Пока не могу сказать, у него будет обследование», — приводит слова Жамнова официальный сайт КХЛ.

«Спартак» набрал 47 очков в 32 матчах и продолжает лидировать на «Западе». «Салават Юлаев» идет на шестой строчке Востока с 37 баллами.