Козлов — о 2:6 со «Спартаком»: «У нас была возможность вернуться в игру»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (2:6).
«Начало было не совсем тем, на которое мы должны были выходить. Допустили несвойственные нам ошибки. «Спартак» реализовал практически два первых момента. 0:2 — это уже такая фора, которая не должна быть в матче против лидера. У нас была возможность вернуться в игру, когда Дроздов выходил в меньшинстве. Забей он, было бы 3:3. На последних минутах я уже начал рисковать, снимать вратаря, чем воспользовался соперник. Счет, конечно, 2:6, но я бы не сказал, что он характеризует этот матч. У нас были моменты и возможности забить голы. Это был не наш день.
Ожидал ли, что в воротах «Спартака» сыграет Кареев? Мы узнали, что Андрей сыграет, когда нам принесли заявку на матч. Ребята его знают. Во втором периоде Башкиров выходил «в ноль»: шайба прошла между ног и мимо ворот. Такой день получился, который мы должны прожить, сделать выводы и готовиться дальше. Летим в Казань на «Зеленое дерби», на которое должны быть по-другому готовы», — приводит слова Козлова официальный сайт КХЛ.
«Спартак» набрал 47 очков в 32 матчах и продолжает лидировать на «Западе». «Салават Юлаев» идет на шестой строчке Востока с 37 баллами.
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