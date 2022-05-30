Зборовский заключил новый контракт с «Автомобилистом»

Защитник Сергей Зборовский принял квалификационное предложение «Автомобилиста» и подписал новый односторонний контракт с екатеринбургским клубом, сообщает официальный сайт команды.

Соглашение с 25-летним хоккеистом рассчитано на два года.

Зборовский выступает в составе екатеринбургского клуба с сезона-2020/21. В составе «Автомобилиста» в сезоне-2021/22 Зборовский принял участие в 30 матчах регулярки, в которых он забил один гол и отдал пять результативных передач, а также заработал показатель полезности «-5».