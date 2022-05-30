Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров в интервью «СЭ» прокомментировал переход в команду из «Ак Барса» нападающего Николая Коваленко.

— Вы выменяли нападающего Николая Коваленко из «Ак Барса». Пишут, что он может дальше отправиться в другой клуб. Коваленко останется в «Торпедо»?

— Да, он нам интересен не только на ближайший сезон, но и в дальнейшем. Мы бы не хотели быть перевалочным пунктом, тем более реализовать его как актив куда-то дальше.

— Можно ли сказать, что это прямая замена Дамиру Жафярову?

— Ни в коем случае. Ни Жафярову, ни Чеховичу. Коваленко — игрок со своим набором умений, мы его рассматриваем отдельно.