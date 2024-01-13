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Заварухин: «Знали, что «Лада» — раненый зверь, но «Автомобилисту» не хватило «взрыва», чтобы полезть на ворота»

Алина Савинова
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о поражении команды от «Лады» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (3:4 ОТ).

«Знали, что у «Лады» поражения, что это раненый зверь. Имели стопроцентные моменты в первом периоде, но сработало «не забиваешь ты — не забивают тебе». Старались вытащить матч, где-то вытащили, перебороли себя ребята, обидное поражение в овертайме. Сражались до конца, спасибо им за это. «Лада» была лучше в движении? Мы больше играли в атаке, больше бросков было. Наверное, не хватило такого «взрыва», чтобы полезть на ворота. Была тяжелая выездная серия, меняли часовые пояса. Надеюсь, ребята будут больше заточены на быстроту», — приводит пресс-служба КХЛ слова Заварухина.

«Лада» прервала серию из пяти поражений подряд и занимает 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции (61 очко в 52 играх). «Автомобилист» с 62 очками в 52 матчах располагается на 4-й строчке.

15 января клуб из Екатеринбурга сыграет против ЦСКА, а тольяттинская команда в этот же день встретится с «Барысом».

Источник: https://www.khl.ru/news/2024/01/13/526076.html
Николай Заварухин
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Лада
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 51 33 18 72
2 Авангард 50 34 16 71
3 Сал. Юлаев 49 30 19 63
4 Автомобилист 52 28 24 62
5 Трактор 51 28 23 61
6 Лада 52 25 27 61
7 Ак Барс 49 28 21 58
8 Сибирь 51 23 28 55
9 Нефтехимик 51 21 30 51
10 Амур 50 21 29 50
11 Барыс 49 16 33 40
12 Адмирал 49 14 35 39
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 49 33 16 70
2 Динамо М 50 33 17 70
3 СКА 50 33 17 68
4 Спартак 51 30 21 67
5 Торпедо 49 29 20 61
6 ЦСКА 49 26 23 56
7 Северсталь 49 24 25 55
8 Динамо Мн 48 21 27 47
9 Куньлунь РС 51 16 35 38
10 Витязь 49 15 34 36
11 Сочи 51 14 37 34
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13.01 14:30
Автомобилист – Лада
 3 : 4 ОТ
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Динамо М – Торпедо
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