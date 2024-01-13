Заварухин: «Знали, что «Лада» — раненый зверь, но «Автомобилисту» не хватило «взрыва», чтобы полезть на ворота»
Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о поражении команды от «Лады» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (3:4 ОТ).
«Знали, что у «Лады» поражения, что это раненый зверь. Имели стопроцентные моменты в первом периоде, но сработало «не забиваешь ты — не забивают тебе». Старались вытащить матч, где-то вытащили, перебороли себя ребята, обидное поражение в овертайме. Сражались до конца, спасибо им за это. «Лада» была лучше в движении? Мы больше играли в атаке, больше бросков было. Наверное, не хватило такого «взрыва», чтобы полезть на ворота. Была тяжелая выездная серия, меняли часовые пояса. Надеюсь, ребята будут больше заточены на быстроту», — приводит пресс-служба КХЛ слова Заварухина.
«Лада» прервала серию из пяти поражений подряд и занимает 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции (61 очко в 52 играх). «Автомобилист» с 62 очками в 52 матчах располагается на 4-й строчке.
15 января клуб из Екатеринбурга сыграет против ЦСКА, а тольяттинская команда в этот же день встретится с «Барысом».
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|13.01
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Амур – Авангард
|1 : 3
|13.01
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Автомобилист – Лада
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Динамо М – Торпедо
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