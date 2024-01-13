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Сегодня, 20:23

«Динамо» разгромило «Торпедо», Пакетт оформил хет-трик

Сергей Ревенко
редактор интернет отдела
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Пакетт Седрик и Никита Гусев.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Московское «Динамо» на своем льду разгромило «Торпедо» со счетом 6:1 в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

Форвард бело-голубых Седрик Пакетт оформил хет-трик, а всего набрал 4 очка в этом матче.

«Динамо» создало себе преимущество уже на старте игры: москвичи забросили три шайбы за три минуты первого периода.

Бело-голубые одержали пятую победу подряд, а на счету «Торпедо» три поражения в основное время в пяти последних встречах.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 6:1 (3:0, 3:1, 0:0)

Голы: Чернышов — 2 (Рашевский, Миронов), 0:58 — 1:0. Рашевский — 18 (О`Делл), 3:03 — 2:0. Пакетт — 16 (бол., Менелл, Гусев), 3:27 — 3:0. Орлов — 7 (Веряев, Белевич), 31:37 — 3:1. Пакетт — 17 (Пыленков, Гусев), 33:34 — 4:1. Ожиганов — 5 (Пакетт, Мартынов), 37:01 — 5:1. Уил — 20 (Гусев), 39:48 — 6:1.

Нереализованный буллит: Фирстов (Торпедо), 57:40.

Вратари: Моторыгин — Кульбаков (Гуска, 3:27).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 43 (18+12+13) — 20 (9+6+5).

Судьи: Оленин, Сидоренко.

13 января. Москва. «ВТБ Арена». 9769 зрителей.

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 51 33 18 72
2 Авангард 50 34 16 71
3 Сал. Юлаев 49 30 19 63
4 Автомобилист 52 28 24 62
5 Трактор 51 28 23 61
6 Лада 52 25 27 61
7 Ак Барс 49 28 21 58
8 Сибирь 51 23 28 55
9 Нефтехимик 51 21 30 51
10 Амур 50 21 29 50
11 Барыс 49 16 33 40
12 Адмирал 49 14 35 39
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 51 34 17 72
2 Локомотив 49 33 16 70
3 СКА 50 33 17 68
4 Спартак 51 30 21 67
5 Торпедо 50 29 21 61
6 ЦСКА 49 26 23 56
7 Северсталь 49 24 25 55
8 Динамо Мн 48 21 27 47
9 Куньлунь РС 51 16 35 38
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