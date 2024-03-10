Заварухин: «Салават» играет нетипично. Мы к этому готовились»
Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин подвел итоги шестого матча серии первого раунда Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым» (4:2, 4-2).
— Сегодня, к сожалению, опять не сработало большинство.
— «Салават» играет нетипично. Мы к этому готовились. С одной стороны сегодня правда было всего одно удаление. Тяжело что-то было сделать. Хотя не будем говорить о судействе. Это прошлое. Самое главное, прошли первый раунд. Сейчас будем готовиться к следующему сопернику. Да, большинство — каждодневная работа. Мы с ребятами на эту тему разговариваем. Соперник нас поставил немножко в тупик, скажем так. Здесь нам еще работать и работать.
— Что такого вы сказали игрокам, что во втором периоде меньше 20 секунд понадобилось, чтобы открыть счет голам «Трактора» в этом матче?
— Здесь ребята сами завелись. Неохота было опять в Уфу лететь. Все молодцы, забили классный гол. Все линии работали. Других слов нет, все молодцы.
— Сегодня «Трактор» сыграл в хоккей, не отвечал на грубости. Как вы донесли до игроков, что нужно потерпеть и не вестись на провокации?
— Скажу так: «Салават Юлаев» в начале игры все равно пытался немного грубо играть, где-то на грани фола. Ребята вытерпели. В прошлой игре тоже сделали акцент на том, чтобы не отвечать на провокации. Были моменты, которые у нас ребята перетерпели.
«Трактор» одержал четвертую победу в серии (4-2) и вышел во второй раунд Кубка Гагарина. «Салават Юлаев» вылетел из плей-офф КХЛ.
После завершения первого раунда Кубка Гагарина произойдет перепосев команд, по итогам которого «Трактор» узнает своего соперника.
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|48
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|3 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
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Динамо М - Динамо Мн
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|
Авангард - Лада
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Спартак - Северсталь
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|
Локомотив - ЦСКА
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|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|10.03
|14:30
|
Трактор – Сал. Юлаев
|4 : 2
|10.03
|17:00
|
Динамо М – Динамо Мн
|- : -