Козлов назвал причины вылета «Салавата Юлаева» из Кубка Гагарина

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от «Трактора» (2:4) в шестом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

— Почему пропускали такие голы в начале периодов — несобранность?

— Да нет. Не до конца дорабатывали в обороне. В плей-офф это очень важно. Слишком легко позволяли забивать голы.

— Сегодня получилось так, что «Трактор» вам не отвечал на грубости. Вы продолжали играть как будто бы первые два матча серии в том плане, что нужно было, может, сосредоточиться на своей игре.

— Мы были сосредоточены на своей игре. Не провоцировали и не лезли драться. Где нужно — играли жестко.

— «Салават» четыре раза выигрывал «Трактор» в регулярном чемпионате. Что пошло не так?

— Сами себе проиграли.

— Что произошло с командой в третьем периоде? Психологический фактор сыграл, команда испугалась?

— Да никто не испугался. Обидно то, что мы играли сегодня качественно и хорошо. Голы с детских ошибок. Вся игра по содержанию, особенно первый период, возможно, одна из наших лучших игр в этой серии.

«Трактор» одержал четвертую победу в серии (4-2) и вышел во второй раунд Кубка Гагарина. «Салават Юлаев» вылетел из плей-офф КХЛ.