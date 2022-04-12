Защитника «Металлурга» Маклюкова выписали из больницы

Вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков сообщил, что защитник команды Алексей Маклюков выписан из больницы.

«Лешу Маклюкова выписали из больницы, но этот сезон для него закончился. Ему нужно прийти в себя, чтобы быть готовым к следующему сезону», — приводит ТАСС слова Ласькова.

На 48-й минуте седьмого матча серии второго раунда плей-офф КХЛ против «Авангарда» (4:0) Маклюков покинул лед на носилках после того, как шайба попала ему в голову. После игры главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев сообщил, что жизни хоккеиста ничего не угрожает.

Вчера, 11 апреля, «Металлург» победил «Трактор» (2:1) и выиграл серию финала Восточной конференции со счетом 4-1. В финале Кубка Гагарина команда из Магнитогорска сыграет с победителем серии СКА — ЦСКА (счет в серии — 3-2).