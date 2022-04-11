Григорий Дронов: «Наконец «Магнитка» вышла в финал!»

Защитник «Металлурга» Григорий Дронов после победы над «Трактором» (2:1, 4-1) в финальной серии Восточной конференции отметил, что соскучился по хоккею.

Хоккеист, который стал автором победной шайбы в пятой игре с челябинцами, пропустил почти весь регулярный чемпионат. В 17 матчах плей-офф он набрал 13 (5+8) очков — это лучший показатель среди защитников.

«Шикарные впечатления. Наконец вышли в финал! — приводит официальный сайт КХЛ слова Дронова. — Отличное настроение, идем вперед. Как удается сохранять собственную результативность? Не знаю, делаю свою работу — получается. Было обидно пропустить почти весь сезон. Травма, было неприятно. Соскучился по хоккею, даже очень! С кем играть в финале? Не принципиально».

24-летний хоккеист не согласился с мнением, что главный тренер «Магнитки» Илья Воробьев не развивает молодежь.

«Я шесть лет в команде, но очень много молодых игроков получили за это время шанс. Кто как им воспользовался — другой вопрос. А шансов давали много. Фортуна сегодня отвернулась? У «Трактора» хорошо играл вратарь, команда пласталась. Где-то не получалось. Нам надо было продолжать гнуть свою линию, что мы и сделали», — заявил Дронов.