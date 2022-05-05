Защитник Яковлев продлит контракт с «Магниткой»

Как стало известно «СЭ», защитник магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев, скорее всего, продлит контракт с клубом.

Ранее мы сообщали об интересе к 30-летнему игроку со стороны «Ак Барса», но после подписания Вячеслава Войнова, Кирилла Семенова и Вадима Шипачева у казанцев не так много свободных средств под потолком зарплат.

Яковлев играет за «Металлург» с 2019 года. В минувшем сезоне Яковлев провел 48 матчей в регулярном чемпионате и набрал 16 (2+14) очков, а также 15 (2+13) баллов в 24 встречах.