Экс-генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд в интервью «СЭ» прокомментировал поражение «Металлурга» в финале Кубка Гагарина-2022.

— Когда «Магнитка» повела в серии 3:1, вы думали, что для ЦСКА уже все кончено?

— Так считал не я один — весь хоккейный мир! Кроме самих армейцев. Изначально-то в серии на них и ставил. Но после осечки во втором матче сразу вспомнился прошлый сезон. В финале с «Авангардом» ЦСКА на первых порах смотрелся неплохо. Потом вдруг что-то в игре сломалось — и все, золото упустили. Казалось, история повторится.

Вдобавок к назначению Федорова на пост главного тренера ЦСКА я относился скептически. Однако Сергею надо отдать должное — даже в самые тяжелые моменты он вел себя очень спокойно. Не сомневаюсь, его уверенность передалась хоккеистам. Отсюда и потрясающий камбэк.

Что касается «Металлурга», то его подкосило не только поражение в овертайме пятого матча. Но и поведение Карри в шестом. Почти всю серию магнитогорцы не отвечали на провокации соперника. Действовали на редкость дисциплинированно, было минимум удалений. Доходило до того, что Голдобина били после свистка — а он вообще не реагировал! Стоял и улыбался.

Вот Карри выдержки не хватило. Нельзя сказать, что он в эпизоде с Дальбеком совершил глупость. Пытался применить силовой прием, в рамках правил. Попал в голову. Бывает. Но! Ты же опытный хоккеист, должен думать о последствиях. В серии с «Авангардом» за удар Шарипзянову в голову тебя уже удаляли до конца игры. Значит, теперь подобный фол автоматически обернется дисквалификацией минимум на один матч. Так играй аккуратно! Зачем бьешь шведа в зоне атаки?! В итоге перед решающей встречей команда остается без ведущего центрфорварда...