Защитник «Трактора» Карпухин дисквалифицирован на один матч

Защитник «Трактора» Илья Карпухин получил дисквалификацию на один матч, сообщает сайт КХЛ.

Защитник челябинского клуба подрался с нападающим Никитой Гончаровым во время матча регулярного чемпионата с «Витязем» (3:4 Б).

«В соответствии с п. 4.4.3 Дисциплинарного регламента КХЛ игрок, наказанный вторым и каждым последующим большим штрафом (5 минут), если он наказан в матче по п. 3.1 (драка), а в предшествующих матчах был наказан по п. 3.4 (признан зачинщиком в драке), 3.6 (признан зачинщиком в драке в последние пять минут или в дополнительное время), 3.7 (признан агрессором в драке), 3.8 (признан одновременно зачинщиком и агрессором в драке), получает один матч дисквалификации и индивидуальный штраф.

Таким образом, защитник «Трактора» Илья Карпухин оштрафован и пропустит ближайшую игру своей команды», — говорится в заявлении лиги.

Следующий матч «Трактор» проведет 19 января, когда челябинцы встретятся с «Барысом».