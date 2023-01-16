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Сегодня, 16:57

Мыльников, Нестеров и Попов стали лучшими игроками прошедшей недели КХЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ определила лауреатов девятнадцатой недели турнира, сообщает пресс-служба лиги.

Лучшим вратарем выбран игрок «Трактора» Сергей Мыльников, одержавший 2 победы в 2 матчах. По его воротам было нанесено 65 бросков (32,5 в среднем за игру), из которых он отразил 97,06%. Коэффициент надежности составил 1,00.

Лучшим защитником стал Никита Нестеров из ЦСКА, набравший 4 (2+2) очка в трех матчах недели. На его счету также два силовых приема, один блокированный бросок и четыре отбора шайбы.

Лучшим нападающим признан Сергей Попов из «Сочи», набравший 4 (2+2) очка в трех матчах недели. Попов набирал очки в каждом матче недели, а в игре с «Металлургом» (3:2) стал автором победной шайбы.

Лучшим новичком во выбран нападающий «Адмирала» Даниил Гутик, набравший 2 (0+2) очка в трех матчах недели. Форвард забил победный гол в матче с «Металлургом» (2:1 Б).

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/01/16/508392.html
Никита Нестеров
ХК Адмирал
ХК Сочи
ХК Трактор
ХК ЦСКА (Москва)
Сергей Мыльников
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