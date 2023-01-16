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Сегодня, 11:10

КХЛ, 16 января: «Салават Юлаев» примет «Металлург», «Ак Барс» сыграет с «Адмиралом»

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Илья Воробьев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В понедельник, 16 января, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ. «Металлург» в гостях сыграет против «Салавата Юлаева» и другие встречи.

16 января. Хоккей. КХЛ. Расписание и результаты регулярного чемпионата (время начала — московское):

16.30. «Авангард» — «Нефтехимик»

16.30. «Барыс» — «Сибирь»

17.00. «Салават Юлаев» — «Металлург»

19.00. «Ак Барс» — «Адмирал»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //
Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //
Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут

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Западная конференция И В П О
1 СКА 52 40 12 84
2 ЦСКА 50 33 17 71
3 Торпедо 50 32 18 68
4 Локомотив 52 30 22 67
5 Динамо М 51 29 22 66
6 Витязь 51 24 27 56
7 Спартак 52 23 29 53
8 Динамо Мн 52 20 32 51
9 Северсталь 51 20 31 51
10 Куньлунь 52 18 34 41
11 Сочи 50 6 44 21
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 50 29 21 66
2 Сибирь 51 30 21 64
3 Металлург 50 28 22 63
4 Сал. Юлаев 50 27 23 63
5 Авангард 49 29 20 62
6 Ак Барс 50 26 24 60
7 Адмирал 51 27 24 59
8 Трактор 52 22 30 51
9 Нефтехимик 50 23 27 49
10 Барыс 52 22 30 48
11 Амур 50 21 29 48
Результаты / календарь
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16.01 16:30
Авангард – Нефтехимик
 - : -
16.01 16:30
Барыс – Сибирь
 - : -
16.01 17:00
Сал. Юлаев – Металлург
 - : -
16.01 19:00
Ак Барс – Адмирал
 - : -
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