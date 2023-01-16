КХЛ, 16 января: «Салават Юлаев» примет «Металлург», «Ак Барс» сыграет с «Адмиралом»

В понедельник, 16 января, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ. «Металлург» в гостях сыграет против «Салавата Юлаева» и другие встречи.

16 января. Хоккей. КХЛ. Расписание и результаты регулярного чемпионата (время начала — московское):

16.30. «Авангард» — «Нефтехимик»

16.30. «Барыс» — «Сибирь»

17.00. «Салават Юлаев» — «Металлург»

19.00. «Ак Барс» — «Адмирал»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут