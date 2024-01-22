Защитник «Трактора» Дронов — о тренере Заварухине: «Он хорошо все объясняет, понятно доносит мысли до игроков»
Защитник челябинского «Трактора» Григорий Дронов, перешедший в команду по ходу регулярного чемпионата из «Металлурга», в интервью «СЭ» прокомментировал взаимоотношения с главным тренером Алексеем Заварухиным.
— Быстро поняли требования Алексея Заварухина? Насколько тренер комфортен вам?
— Полностью комфортен. Он хорошо все объясняет, понятно доносит мысли до игроков. Все нормально.
— Заметил, как после каждого гола он на скамейке отбивает кулачки всей пятерке. Это делает не каждый тренер.
— Это показывает его близость к команде. У нас дружный коллектив, это очень хорошо.
— Такая атмосфера расслабить не может?
— Думаю, нет. Она, наоборот, приносит позитивные мысли, и мы должны хорошо играть. Такая атмосфера разгружает психологически. Хоккей — эмоциональный вид спорта. Ты много отдаешь. Чтобы добиться больших результатов, в раздевалке должен быть хороший микроклимат.
Дронов провел 9 матчей за «Трактор» и сделал 4 результативные передачи.
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|Автомобилист
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|Ак Барс
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|Трактор
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|25
|64
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|Нефтехимик
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|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|53
|36
|17
|76
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|Динамо М
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|35
|18
|74
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|35
|18
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|4
|Спартак
|55
|31
|24
|70
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|Торпедо
|53
|31
|22
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|6
|Северсталь
|53
|27
|26
|61
|7
|ЦСКА
|53
|27
|26
|59
|8
|Динамо Мн
|52
|23
|29
|51
|9
|Витязь
|53
|17
|36
|41
|10
|Куньлунь РС
|55
|17
|38
|40
|11
|Сочи
|53
|15
|38
|36
|22.01
|16:30
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Барыс – Автомобилист
|2 : 3
|22.01
|17:00
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Трактор – Сибирь
|3 : 1
|22.01
|18:00
|
Лада – Сочи
|- : -
|22.01
|19:30
|
СКА – Динамо Мн
|- : -