Защитник СКА Пашнин: «Наша задача — Кубок Гагарина. Регулярка нужна, чтобы набрать оптимальную форму»
Защитник СКА Михаил Пашнин заявил о желании выиграть Кубок Гагарина в сезоне-2022/23.
«У нас задача — Кубок Гагарина. Регулярный чемпионат дается для того, чтобы команда набрала оптимальную форму. Каждый игрок должен знать, куда бежать, должны быть отработаны все микромоменты. Все наигрывается для плей-офф. Способны ли мы выиграть в этом сезоне? Конечно. Мы готовимся и идем к этому потихоньку», — приводит «РБ Спорт» слова Пашнина.
СКА лидирует в таблице Западной конференции КХЛ с 76 очками в 47 матчах. Команда дважды выигрывала Кубок Гагарина — в сезонах-2014/15 и -2016/17.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|47
|36
|11
|76
|2
|Локомотив
|47
|29
|18
|65
|3
|ЦСКА
|45
|29
|16
|63
|4
|Торпедо
|46
|29
|17
|61
|5
|Динамо М
|46
|26
|20
|60
|6
|Витязь
|46
|21
|25
|50
|7
|Спартак
|47
|21
|26
|49
|8
|Динамо Мн
|48
|19
|29
|47
|9
|Северсталь
|46
|18
|28
|47
|10
|Куньлунь
|47
|16
|31
|36
|11
|Сочи
|45
|5
|40
|18
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|46
|28
|18
|62
|2
|Металлург
|46
|27
|19
|60
|3
|Авангард
|46
|28
|18
|60
|4
|Сал. Юлаев
|46
|24
|22
|57
|5
|Сибирь
|47
|27
|20
|57
|6
|Адмирал
|47
|25
|22
|55
|7
|Ак Барс
|46
|23
|23
|53
|8
|Барыс
|47
|21
|26
|46
|9
|Трактор
|47
|19
|28
|44
|10
|Амур
|46
|19
|27
|44
|11
|Нефтехимик
|46
|20
|26
|43
Результаты / календарь
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3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
|5.01
|10:00
|
Адмирал – Динамо Мн
|1 : 2
|5.01
|10:00
|
Амур – Барыс
|4 : 3 Б
|5.01
|13:30
|
Сибирь – Авангард
|- : -
|5.01
|17:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
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