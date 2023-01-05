Кожевников поделился ожиданиями от плей-офф КХЛ
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал о своих ожиданиях от сезона-2022/23 в КХЛ.
«Ожидания от КХЛ в 2023-м году? Будем ждать хороший чемпионат КХЛ, ничего непонятно, у всех то взлет, то иногда просадка. Плей-офф будет очень интересный. СКА, конечно, не безоговорочный фаворит, но один из. Команда молодая, но у них есть травмы.
Посмотрим, кто и как подойдет к началу плей-офф. По командам пока «Ералаш» полнейший: кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Будет побольше кандидатов на Кубок Гагарина», — приводит Legalbet слова Кожевникова.
В данный момент лидером Западной конференции КХЛ является СКА с 76 очками в 47 матчах. На Востоке первую строчку занимает «Автомобилист» с 62 очками в 46 играх.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|47
|36
|11
|76
|2
|Локомотив
|47
|29
|18
|65
|3
|ЦСКА
|45
|29
|16
|63
|4
|Торпедо
|46
|29
|17
|61
|5
|Динамо М
|46
|26
|20
|60
|6
|Витязь
|46
|21
|25
|50
|7
|Спартак
|47
|21
|26
|49
|8
|Динамо Мн
|48
|19
|29
|47
|9
|Северсталь
|46
|18
|28
|47
|10
|Куньлунь
|47
|16
|31
|36
|11
|Сочи
|45
|5
|40
|18
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|46
|28
|18
|62
|2
|Металлург
|46
|27
|19
|60
|3
|Авангард
|46
|28
|18
|60
|4
|Сал. Юлаев
|46
|24
|22
|57
|5
|Сибирь
|47
|27
|20
|57
|6
|Адмирал
|47
|25
|22
|55
|7
|Ак Барс
|46
|23
|23
|53
|8
|Барыс
|47
|21
|26
|46
|9
|Трактор
|47
|19
|28
|44
|10
|Амур
|46
|19
|27
|44
|11
|Нефтехимик
|46
|20
|26
|43
Результаты / календарь
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3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
|5.01
|10:00
|
Адмирал – Динамо Мн
|1 : 2
|5.01
|10:00
|
Амур – Барыс
|4 : 3 Б
|5.01
|13:30
|
Сибирь – Авангард
|- : -
|5.01
|17:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
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