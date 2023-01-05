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Сегодня, 13:43

Кожевников поделился ожиданиями от плей-офф КХЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал о своих ожиданиях от сезона-2022/23 в КХЛ.

«Ожидания от КХЛ в 2023-м году? Будем ждать хороший чемпионат КХЛ, ничего непонятно, у всех то взлет, то иногда просадка. Плей-офф будет очень интересный. СКА, конечно, не безоговорочный фаворит, но один из. Команда молодая, но у них есть травмы.
Посмотрим, кто и как подойдет к началу плей-офф. По командам пока «Ералаш» полнейший: кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Будет побольше кандидатов на Кубок Гагарина», — приводит Legalbet слова Кожевникова.

В данный момент лидером Западной конференции КХЛ является СКА с 76 очками в 47 матчах. На Востоке первую строчку занимает «Автомобилист» с 62 очками в 46 играх.

Источник: https://legalbet.ru/news/kozhevnikov-nazval-proishodyashee-v-khl-polnejshim/
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1 СКА 47 36 11 76
2 Локомотив 47 29 18 65
3 ЦСКА 45 29 16 63
4 Торпедо 46 29 17 61
5 Динамо М 46 26 20 60
6 Витязь 46 21 25 50
7 Спартак 47 21 26 49
8 Динамо Мн 48 19 29 47
9 Северсталь 46 18 28 47
10 Куньлунь 47 16 31 36
11 Сочи 45 5 40 18
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 46 28 18 62
2 Металлург 46 27 19 60
3 Авангард 46 28 18 60
4 Сал. Юлаев 46 24 22 57
5 Сибирь 47 27 20 57
6 Адмирал 47 25 22 55
7 Ак Барс 46 23 23 53
8 Барыс 47 21 26 46
9 Трактор 47 19 28 44
10 Амур 46 19 27 44
11 Нефтехимик 46 20 26 43
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