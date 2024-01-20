Защитник СКА Никишин: «Для меня главное — не подводить партнеров»
Защитник СКА Александр Никишин прокомментировал победу над «Куньлунем» (3:1) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«Какие проблемы доставил «Куньлунь»? У них от настроя многое зависит. Когда заряжены «хорошо», могут доставить проблемы любой команде. Так что с ними неудобно играть. У нас сегодня было много большинства. Реализуй мы его лучше, было бы намного легче. У нас никто не выделяется, не выпячивает себя в плане поведения. Все — простые ребята, сразу нашли взаимосвязь, еще накануне сезона это было заметно. Я выходил раньше пару раз капитаном. Примерно представлял, что это такое. Да нормально! Чувствую себя нормально. Главное — не подводить тренеров, партнеров», — приводит слова Никишина «РБ Спорт».
После победы над «Куньлунем» оформили выход в плей-офф.
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