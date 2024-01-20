Словацкий нападающий «Авангарда» Юрчо назвал КХЛ лучшей лигой Европы

Словацкий форвард «Авангарда» Томаш Юрчо заявил, что сейчас играет в лучшей лиге Европы.

«Я играл в НХЛ, сейчас выступаю в лучшей лиге Европы. У меня нет впереди 20-30 лет, когда я могу играть, мне осталось сыграть еще несколько лет. И я это должен использовать. Насчет различий со швейцарской лигой — я был очень удивлен. В Швейцарии размер катков больше, хоккей другой, иногда это даже другой вид спорта, но обе лиги отличные. В России все ближе к воротам, что более опасно», — приводит слова Юрчо ТАСС.

31-летний Юрчо в декабре 2023 года заключил с омским клубом контракт до конца сезона, перейдя в «Авангард» из швейцарского «Давоса».