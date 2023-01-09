Защитник «Сибири» Мерфи вернется в расположение клуба в ближайшие пару дней

Защитник «Сибири» Тревор Мерфи вернется в расположение клуба в ближайшие пару дней. Об этом сообщил главный тренер новосибирцев Андрей Мартемьянов.

Напомним, что перед Новым Годом канадец улетал на родину из-за рождения ребенка.

Мерфи в текущем сезоне КХЛ сыграл за «Сибирь» 45 матчей и набрал 33 (8+25) очка.