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Сегодня, 18:38

Защитник «Сибири» Мерфи вернется в расположение клуба в ближайшие пару дней

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Защитник «Сибири» Тревор Мерфи вернется в расположение клуба в ближайшие пару дней. Об этом сообщил главный тренер новосибирцев Андрей Мартемьянов.

Напомним, что перед Новым Годом канадец улетал на родину из-за рождения ребенка.

Мерфи в текущем сезоне КХЛ сыграл за «Сибирь» 45 матчей и набрал 33 (8+25) очка.

ХК Сибирь
Андрей Мартемьянов
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