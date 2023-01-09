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Сегодня, 18:03

«Ак Барс» в серии буллитов победил «Сибирь»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Сибирь» в рамках регулярного чемпионата КХЛ принимала на своем льду «Ак Барс».

Новосибирцы вели со счетом 2:0 после голов нападающих Никиты Коротков и Александра Шарова.

Шаров повторил клубный рекорд по голам (22) за один регулярный чемпионат, установленный в сезоне-2008/09 Евгением Лапиным.

Однако после точных бросков форварда Александра Радулова и защитника Василия Токранова казанцы сравняли счет.

Исход встречи решался в серии буллитов, где точнее были игроки «Ак Барса» — 2:1.

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КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Коротков — 6 (Бек, Аланов), 14:05 — 1:0. Шаров — 21 (бол., Бек, Морозов), 21:59 — 2:0. Радулов — 17 (бол., Токранов, Галиев), 27:56 — 2:1. Токранов — 2 (Дыняк), 46:19 — 2:2.

Победный буллит: Воронков.

Вратари: Костин — Мифтахов (Билялов, 65:00).

Штраф: 2 — 8.

Броски: 18 (6+7+4+1) — 28 (7+8+13+0).

Судьи: Гамалей, Сидоренко.

9 января. Новосибирск. ЛДС Сибирь.

КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Сибирь
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