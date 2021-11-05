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«Мы поднимаем клюшки и благодарим вас, а вы кричите «Жарков». Это неправильно». Защитник «Салавата» раскритиковал фанатов

19:56
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Защитник «Салавата Юлаева» Андрей Зубарев высказался после поражения от «Авангарда» (2:4) в матче чемпионата КХЛ.

«Мы проиграли, но нашей командой можно гордиться. Восемь человек из команды не могут играть, несколько играли больными. Всеми ребятами можно гордиться.

Варлов вообще сыграл первую игру в КХЛ. Некоторые моменты решили исход встречи, которые были видны на повторе.

Много говорить не буду, думаю, всем понятно. Но все ошибаются. Все люди.

И еще хотел сказать. Не знаю, может, вы осудите. Когда мы подъехали к болельщикам, чтобы поблагодарить, они кричали «Жарков». Понятно, что вы его помните.

Но мы поднимаем клюшки и благодарим вас... Я считаю, что это неправильно, но это мое мнение», — сказал Зубарев в Instagram.

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Иван Шитик все материалы автора
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