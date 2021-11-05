ЦСКА по буллитам победил «Витязь», Григоренко сделал хет-трик
ЦСКА в гостях одолел «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:5. Армейцы победили в этой встрече по буллитам.
Хет-трик в составе московской команды оформил нападающий Михаил Григоренко.
ЦСКА с 33 очками идет третьим в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. У «Витязя» 21 очко и 11-я позиция на Западе.
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«Витязь» (Подольск) — ЦСКА (Москва) — 5:6 Б (1:0, 2:4, 2:1, 0:0, 0:1)
Голы: Лещенко — 4 (Попов, Смолин), 10:13 — 1:0. Григоренко — 7 (Нестеров), 25:09 — 1:1. Григоренко — 8 (Карнаухов), 26:49 — 1:2. Карнаухов — 3 (Григоренко), 33:22 — 1:3. Оямяки — 19 (Воронков, Аалтонен), 35:00 — 2:3. Григоренко — 9 (Валльмарк, Карнаухов), 36:32 — 2:4. Зинченко — 2, 37:34 — 3:4. Индрашис — 4 (бол., Одетт, Оямяки), 42:37 — 4:4. Смолин — 5 (Лещенко, Мусин), 51:34 — 5:4. Сергеев — 2 (бол., Валльмарк, Окулов), 54:44 — 5:5.
Победный буллит: Окулов.
Вратари: Ежов — Рейдеборн.
Штраф: 10 — 16.
Броски: 29 (14+7+8+0) — 35 (11+10+11+3).
Судьи: Белов, Фатеев.
5 ноября. Подольск. ЛД «Витязь».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference
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