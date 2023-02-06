Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:30

Каменский заявил, что «Торпедо» добилась хорошего результата благодаря работе тренерского штаба

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Олимпийский чемпион по хоккею, вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский порассуждал о том, как «Торпедо» удалось набрать столько очков, и что команду ждет в плей-офф.

«Такого результата удалось добиться благодаря работе тренерского штаба. Работа руководства. Очень приятно, что великие хоккеисты становятся хорошими тренерами. Хоккей, который они показывают, мне напоминает хоккей, в который мы играли в СССР. Хорошо, что Игорь смог передать это ребятам. Новый стиль в КХЛ. Сейчас многие команды играют в атакующий стиль хоккея. Сплочение ребят, создание хорошего коллектива. И от этого результат. Хватит ли сил у команды на плей-офф? Ведь команда достаточно молодая. У тренера громаднейший опыт игры в плей-офф, он играл сам и знает, как побеждать. Он передает свой опыт, который сам прошел и сам почувствовал. Хватит ли у них сил? Я не могу сказать. Опять же, смотря с кем играть будут. Нюансов много, но Ларионов и люди, которые ему помогают, во всём разбираются», — приводит слова Каменского Metaratings.ru.

«Торпедо» под руководством Ларионова занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции с 82 очками в 59 матчах, уступая лидирующему СКА 11 баллов.

Источник: https://metaratings.ru/news/kamenskii-o-torpedo-u-larionova-gromadneishii-opyt-igry-v-plei-off-on-igral-sam-i-znaet-kak-pobezhdat-225746/
Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Валерий Каменский
1
0
Читайте также
Называли изменником родины и допингером. Великий штангист умер загадочной смертью в 50 лет
«Я закончил. Спасибо». Федор Емельяненко объявил о завершении карьеры
Умер заслуженный артист России Виктор Цымбал
Советник главы офиса Зеленского Подоляк выступил против временного перемирия с Москвой
Буданов возглавит министерство обороны Украины вместо Резникова
Новое землетрясение произошло в восточных регионах Турции
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Каменский считает, что Гришин получит огромный опыт в «Спартаке»

Защитник Никита Пивцакин покинул «Сочи»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 60 44 16 93
2 Торпедо 59 39 20 82
3 ЦСКА 59 37 22 81
4 Локомотив 61 36 25 80
5 Динамо М 59 34 25 77
6 Витязь 59 31 28 70
7 Северсталь 59 25 34 62
8 Динамо Мн 60 24 36 61
9 Спартак 59 25 34 58
10 Куньлунь 60 20 40 45
11 Сочи 58 7 51 23
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 60 34 26 77
2 Сибирь 60 36 24 77
3 Автомобилист 58 32 26 73
4 Металлург 59 31 28 72
5 Авангард 59 33 26 72
6 Сал. Юлаев 59 30 29 69
7 Адмирал 59 29 30 67
8 Амур 59 28 31 63
9 Нефтехимик 60 28 32 61
10 Барыс 62 26 36 59
11 Трактор 60 25 35 59
Результаты / календарь
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
4.02
5.02
7.02
9.02
10.02
11.02
12.02
13.02
7.02 15:30
Сибирь – Трактор
 - : -
7.02 17:00
Автомобилист – Витязь
 - : -
7.02 17:00
Металлург – СКА
 - : -
7.02 17:00
Сал. Юлаев – ЦСКА
 - : -
7.02 19:00
Локомотив – Амур
 - : -
7.02 19:00
Нефтехимик – Ак Барс
 - : -
7.02 19:00
Северсталь – Куньлунь
 - : -
7.02 19:00
Торпедо – Адмирал
 - : -
7.02 19:10
Динамо Мн – Спартак
 - : -
7.02 19:30
Динамо М – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости