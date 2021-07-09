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Источник: ЦСКА является реальным вариантом для Капризова

10:28
Кирилл Капризов. Фото Дарья Исаева., «СЭ»
Кирилл Капризов. Фото Дарья Исаева., «СЭ»
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Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов имеет реальный шанс подписать контракт с ЦСКА, особенно сейчас, когда игроки НХЛ могут пропустить Олимпийские игры 2022 года в Пекине, информирует ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

«Клуб по-прежнему хочет очень длинный контракт, сторону Кирилла это не интересует, — отмечается в сообщении. — Пока «Миннесота» считает, что все хотят подписать с ней восьмилетний контракт, это их желание. Подписание контракта с ЦСКА возможно».

«ЦСКА, конечно, хочет его обратно, и это реально, особенно сейчас. Вероятно, игроки из НХЛ не поедут на Олимпиаду в Китай, потому что стоит очень серьезный вопрос по страховке. Если НХЛ откажется отпускать игроков на Олимпийские игры, то Россия будет больше заинтересована в том, чтобы Капризов вернулся», — отметил источник.

24-летний Капризов провел первый сезон в НХЛ, в регулярном чемпионате он забросил больше всего шайб среди новичков (27) и стал первым среди дебютантов по количеству очков (51). Форвард получил «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11863219

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