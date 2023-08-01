Сами Леписто завершил карьеру из-за проблем с сердцем

Финский хоккеист Сами Леписто объявил о завершении карьеры в 38 лет из-за проблем с сердцем.

«После обследования мне было рекомендовано больше не играть. Риск небольшой, но все же есть. Я очень хотел выступать за ХИФК, быть частью команды, но здоровье на первом месте, пора перевести дух и уделить время семье», — цитирует игрока пресс-служба ХИФК.

Отмечается, что сердечное заболевание было обнаружено во время медосмотра.

В прошлом сезоне защитник выступал в составе «Тайгерз» (Швейцария). За клуб он провел 52 матча и набрал 20 (5+15) очков.

В России финн играл за «Локомотив», «Автомобилист» и «Салават Юлаев». Всего Леписто провел в КХЛ 466 матчей и набрал 215 (54+161) очков.