Сами Леписто завершил карьеру из-за проблем с сердцем
Финский хоккеист Сами Леписто объявил о завершении карьеры в 38 лет из-за проблем с сердцем.
«После обследования мне было рекомендовано больше не играть. Риск небольшой, но все же есть. Я очень хотел выступать за ХИФК, быть частью команды, но здоровье на первом месте, пора перевести дух и уделить время семье», — цитирует игрока пресс-служба ХИФК.
Отмечается, что сердечное заболевание было обнаружено во время медосмотра.
В прошлом сезоне защитник выступал в составе «Тайгерз» (Швейцария). За клуб он провел 52 матча и набрал 20 (5+15) очков.
В России финн играл за «Локомотив», «Автомобилист» и «Салават Юлаев». Всего Леписто провел в КХЛ 466 матчей и набрал 215 (54+161) очков.
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|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
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|0
|0
|0
|0
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|Трактор
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|0
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|0
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