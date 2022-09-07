Защитник Миронов проводит 500-й матч за московское «Динамо»

7 сентября в Сочи проходит матч регулярного чемпионата КХЛ между «Сочи» и московским «Динамо».

Для защитника Андрей Миронов эта игра стала 500-й в составе московской команды, сообщает пресс-служба клуба.

В текущем сезоне КХЛ 28-летний хоккеист провел две игры за «Динамо» и отметился одной результативной передачей.