КХЛ: «Локомотив» обыграл «Нефтехимик», СКА победил «Авангард» и другие матчи 7 сентября

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Регулярный чемпионат КХЛ.

«Локомотив» — «Нефтехимик» — 4:3 (2:0, 1:3, 1:0)

Голы: Чехович — 1 (Рафиков, Елесин), 1:01 — 1:0. Аверин — 2 (Иванов, Алексеев), 13:53 — 2:0. Сидоров — 1 (Камара, Лещенко), 20:53 — 2:1. Е.А. Попов — 1 (Шерстобитов), 24:53 — 2:2. Алексеев — 1 (бол., Шалунов, Сергеев), 38:49 — 3:2. Лещенко — 1 (Назаров), 39:10 — 3:3. Тесанов — 1 (Аверин), 44:56 — 4:3.

Вратари: Бочаров (Исаев, 39:10) — Судницин (59:30).

Штраф: 12 — 8.

Броски: 36 (10+16+10) — 33 (11+14+8).

Судьи: Наумов, Фатеев.

7 сентября. Ярославль. Арена-2000.

«Витязь» — «Барыс» — 5:0 (1:0, 0:0, 4:0)

Голы: Уилсон — 1 (Граовац), 19:37 — 1:0. Старков — 1 (бол., Рой, Смолин), 43:52 — 2:0. Кара — 2 (бол., Галузин), 47:05 — 3:0. Рой — 1 (бол., Уилсон), 48:44 — 4:0. Рассказов — 2 (Гончаров), 52:57 — 5:0.

Вратари: Шикин — Бояркин (Шутов, 48:44).

Штраф: 22 — 14.

Броски: 35 (12+3+20) — 34 (13+17+4).

Судьи: Раминг, Юдаков.

7 сентября. Балашиха. Арена Балашиха.

«Динамо» Минск — «Салават Юлаев» — 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)

Голы: Спунер — 3 (бол., Пакетт), 1:04 — 1:0. Хмелевский — 2 (бол., Кадейкин), 19:17 — 1:1. Спунер — 4 (бол., Душак, Козун), 37:25 — 2:1. Шмелев — 2 (бол., Бирюков, Мухамадуллин), 49:07 — 2:2. Хмелевский — 3 (бол., Шмелев, Мерфи), 52:37 — 2:3. Картаев — 1 (мен., п.в.), 59:50 — 2:4.

Вратари: Колосов (56:49 — 59:50) — Ежов.

Штраф: 41 — 16.

Броски: 29 (3+15+11) — 28 (10+5+13).

Судьи: Белов, Оскирко.

7 сентября. Минск. «Минск-Арена».

«Сочи» — «Динамо» Москва — 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

Голы: Михайлов — 1 (Тринеев, Готовец), 8:27 — 0:1. Буруянов — 1 (Никонов), 17:26 — 0:2. Зоркин — 1 (Тянулин, Галенюк), 26:48 — 1:2. Рашевский — 2 (Арт.А. Волков), 36:05 — 1:3. Пивцакин — 1 (Гараев, Николаев), 48:11 — 2:3. Лилья — 3 (Ефремов, Уил), 55:41 — 2:4.

Вратари: Мельничук (Третьяк, 17:26, 57:42) — Коновалов.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 39 (11+10+18) — 37 (12+17+8).

Судьи: Оленин, Сидоренко.

7 сентября. Сочи. ДС Большой.

СКА — «Авангард» — 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)

Голы: Хайруллин — 1 (бол., Ожиганов), 26:19 — 1:0. Воробьев — 1 (бол., Федоров, Никишин), 34:38 — 2:0. Хайруллин — 2 (Жафяров, Педан), 34:54 — 3:0. Береглазов — 1 (Брюквин, Шарипзянов), 52:13 — 3:1. Хайруллин — 3 (п.в., Бардаков), 58:30 — 4:1.

Вратари: Николаев — Галимов (57:53 — 58:30).

Штраф: 14 — 15.

Броски: 24 (4+14+6) — 34 (9+16+9).

Судьи: Акузовский, Бирин.

7 сентября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

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