Защитник минского «Динамо» Лалонд дисквалифицирован на один матч

Защитник минского «Динамо» Шон Лалонд получил автоматическую дисквалификацию на один матч за третью драку в сезоне, сообщает пресс-служба КХЛ.

«В соответствии с п 4.4.1 ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ:

«Наказанный вторым и каждым последующим Большим штрафом (5 минут) без определения в драке зачинщика или агрессора получает одну игру дисквалификации и индивидуальный штраф».

Таким образом защитник минского «Динамо» Шон Лалонд автоматически пропустит ближайший матч», — говорится в заявлении лиги.