Защитник минского «Динамо» Лалонд дисквалифицирован на один матч
Защитник минского «Динамо» Шон Лалонд получил автоматическую дисквалификацию на один матч за третью драку в сезоне, сообщает пресс-служба КХЛ.
«В соответствии с п 4.4.1 ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ:
«Наказанный вторым и каждым последующим Большим штрафом (5 минут) без определения в драке зачинщика или агрессора получает одну игру дисквалификации и индивидуальный штраф».
Таким образом защитник минского «Динамо» Шон Лалонд автоматически пропустит ближайший матч», — говорится в заявлении лиги.
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|6.01
|10:00
|
Амур – Барыс
|1 : 0
|6.01
|13:00
|
Динамо М – Куньлунь
|3 : 2 Б
|6.01
|14:30
|
Металлург – Локомотив
|- : -
|6.01
|14:30
|
Сал. Юлаев – СКА
|- : -
|6.01
|14:30
|
Трактор – Автомобилист
|- : -
|6.01
|17:00
|
Ак Барс – Витязь
|- : -
|6.01
|17:00
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Нефтехимик – Северсталь
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|6.01
|17:00
|
Торпедо – Спартак
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