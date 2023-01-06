Московское «Динамо» по буллитам обыграло «Куньлунь»
Московское «Динамо» по буллитам обыграло «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.
В составе московской команды голами отметились Владислав Кодола и Якоб Лилья. Победный буллит на счету Дмитрия Рашевского.
За китайский клуб забили Томаш Юрчо и Джейк Челиос. Обе шайбы были заброшены в концовке третьего периода.
«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 62 очка в 47 матчах. «Куньлунь» находится на 10-й строчке (37 очков).
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«Динамо» (Москва) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:2 Б (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0)
Голы: Кодола — 5 (бол., Миронов), 1:22 — 1:0. Лилья — 9 (Бойков, Мартынов), 52:18 — 2:0. Юрчо — 4 (Спроул, Фу), 55:34 — 2:1. Челиос — 2 (Йип, Локхарт), 59:45 — 2:2.
Победный буллит: Рашевский.
Вратари: К. Л. Волков — Джурасик (58:13 — 59:45).
Штраф: 10 — 10.
Броски: 37 (9+11+13+4) — 30 (12+8+7+3).
Судьи: Кочетов, Морозов.
6 января. Москва. «ВТБ Арена». 7750 зрителей.
|6.01
|10:00
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Амур – Барыс
|1 : 0
|6.01
|13:00
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Динамо М – Куньлунь
|3 : 2 Б
|6.01
|14:30
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Металлург – Локомотив
|- : -
|6.01
|14:30
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Сал. Юлаев – СКА
|- : -
|6.01
|14:30
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Трактор – Автомобилист
|- : -
|6.01
|17:00
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Ак Барс – Витязь
|- : -
|6.01
|17:00
|
Нефтехимик – Северсталь
|- : -
|6.01
|17:00
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Торпедо – Спартак
|- : -