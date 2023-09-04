Защитник «Металлурга» Пресс признался, что опасается магнитогорских таксистов
Шведский защитник «Металлурга» Робин Пресс поделился впечатлениями от жизни в Магнитогорске.
— Как вам Магнитогорск после Череповца?
— Мне кажется, что Магнитогорск крупнее. Ну а в целом города похожи, оба промышленные, — цитирует хоккеиста Metaratings.ru.
— Данила Квартальнов признался мне, что в Магнитогорске опасно ездить на такси. Так ли это?
— Да, на самом деле это так. Водители, как мне показалось, лихачат, водят агрессивно. Поэтому надо быть аккуратнее, пристегиваться.
Пресс перешел в «Металлург» из «Северстали» в мае 2023 года. Контракт 28-летнего хоккеиста с магнитогорской командой рассчитан на один год.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Северсталь
|1
|1
|0
|2
|2
|Торпедо
|1
|1
|0
|2
|3
|Куньлунь
|1
|1
|0
|2
|4
|СКА
|1
|1
|0
|2
|5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|2
|6
|Динамо Мн
|1
|1
|0
|2
|7
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|8
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|9
|Витязь
|1
|0
|1
|0
|10
|Сочи
|1
|0
|1
|0
|11
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|1
|1
|0
|2
|2
|Амур
|1
|1
|0
|2
|3
|Сал. Юлаев
|1
|1
|0
|2
|4
|Авангард
|1
|1
|0
|2
|5
|Трактор
|1
|1
|0
|2
|6
|Автомобилист
|1
|1
|0
|2
|7
|Нефтехимик
|1
|0
|1
|1
|8
|Металлург Мг
|1
|0
|1
|1
|9
|Барыс
|1
|0
|1
|0
|10
|Сибирь
|1
|0
|1
|0
|11
|Лада
|1
|0
|1
|0
|12
|Адмирал
|1
|0
|1
|0
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
|4.09
|16:30
|
Барыс – Сибирь
|- : -
|4.09
|17:00
|
Автомобилист – Сал. Юлаев
|- : -
|4.09
|18:00
|
Лада – СКА
|- : -
|4.09
|19:00
|
Витязь – Динамо Мн
|- : -
|4.09
|19:30
|
Куньлунь – Сочи
|- : -
|4.09
|19:30
|
Спартак – Северсталь
|- : -
|4.09
|19:30
|
Динамо – Амур
|- : -
|4.09
|19:30
|
Ак Барс – Трактор
|- : -
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