«Лада» — СКА: прямая трансляция матча КХЛ
«Лада» и СКА в понедельник, 4 сентября, проведут второй матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Клуб из Тольятти примет команду из Санкт-Петербурга на льду «Лады-Арены», начало игры — в 18:00 по московскому времени.
Прямую трансляцию матча «Лада» — СКА можно смотреть на сайте КХЛ (в разделе Видео) и платформе Кинопоиск (по подписке). Старт прямой трансляции — в 17:50 по московскому времени.
Формальные события матча «Лада» — СКА будут доступны в матч-центре «СЭ».
«Лада» начала регулярный чемпионат КХЛ с поражения от «Трактора». Тольяттинцы 2 сентября на домашней площадке уступили со счетом 1:2, при этом по ходу встречи команда Олега Браташа вела 1:0.
СКА 2 сентября одержал волевую победу в Москве над «Динамо» — игра завершилась со счетом 2:1. Звездный новичок петербуржцев Алекс Гальченюк отметился результативной передачей.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Северсталь
|1
|1
|0
|2
|2
|Торпедо
|1
|1
|0
|2
|3
|Куньлунь
|1
|1
|0
|2
|4
|СКА
|1
|1
|0
|2
|5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|2
|6
|Динамо Мн
|1
|1
|0
|2
|7
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|8
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|9
|Витязь
|1
|0
|1
|0
|10
|Сочи
|1
|0
|1
|0
|11
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|1
|1
|0
|2
|2
|Амур
|1
|1
|0
|2
|3
|Сал. Юлаев
|1
|1
|0
|2
|4
|Авангард
|1
|1
|0
|2
|5
|Трактор
|1
|1
|0
|2
|6
|Автомобилист
|1
|1
|0
|2
|7
|Нефтехимик
|1
|0
|1
|1
|8
|Металлург Мг
|1
|0
|1
|1
|9
|Барыс
|1
|0
|1
|0
|10
|Сибирь
|1
|0
|1
|0
|11
|Лада
|1
|0
|1
|0
|12
|Адмирал
|1
|0
|1
|0
|4.09
|16:30
|
Барыс – Сибирь
|- : -
|4.09
|17:00
|
Автомобилист – Сал. Юлаев
|- : -
|4.09
|18:00
|
Лада – СКА
|- : -
|4.09
|19:00
|
Витязь – Динамо Мн
|- : -
|4.09
|19:30
|
Куньлунь – Сочи
|- : -
|4.09
|19:30
|
Спартак – Северсталь
|- : -
|4.09
|19:30
|
Динамо – Амур
|- : -
|4.09
|19:30
|
Ак Барс – Трактор
|- : -