Защитник «Металлурга» Хабаров о поражении от «Спартака»: «Сами себе голы привезли»
Защитник магнитогорского «Металлурга» Макар Хабаров прокомментировал поражение от «Спартака» (2:5) в третьем матче второго раунда Кубка Гагарина.
Хабаров забросил вторую шайбу магнитогорцев.
— Проиграли первый период, не удержали натиск «Спартака». Спартаковцы очень хорошо действуют в первых периодах, давят. Потом мы переломили игру, сравняли счет, а дальше сами себе голы привезли, из-за этого уступили.
— У «Спартака» первые два матча не получалось вам забить. Понимали, что сегодня это скорее всего случится?
— Мы к любым событиям готовимся. Даже сегодня 0:2 горели, нашли в себе силы, переломили игру, сравняли. Мы допустили свои ошибки, и соперник наказал за них.
— С чем связан такой неудачный старт?
— Не знаю, что сказать. Нужно чуть перестроиться, разобрать ошибки и на следующий матч выходить с другим настроем.
— Тяжело играть при такой поддержке соперника?
— Во время матча этого не ощущаешь, просто играешь и хочешь победить. Болельщики, может «Спартаку» помогают, а мы выходим и просто играем.
— Что положительного из этого матча можете выделить, помимо того, что получилось отыграться с 0:2?
— Здорово провели меньшинство и переломили игру.
— У «Спартака» сегодня не было ни одного штрафа. Это вы недостаточно давили, или соперник настолько дисциплинированно сыграл?
— Думаю, «Спартак» дисциплинированно сыграл. И мы где-то не лезли на ворота, не так настырно, не так агрессивно.
«Металлург» ведет в серии со «Спартаком» со счетом 2-1. Четвертый матч пройдет 23 марта в Москве и начнется в 17.00 (мск).
|Восточная конференция
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|Нефтехимик
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|Барыс
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|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
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|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала
|Счет в серии
|
СКА - Автомобилист
СКА - Автомобилист
0 - 3
|0 - 3
|
Металлург Мг - Спартак
Металлург Мг - Спартак
2 - 1
|2 - 1
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 3
|0 - 3
|
Авангард - Локомотив
Авангард - Локомотив
1 - 2
|1 - 2
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|21.03
|17:00
|
Автомобилист – СКА
|2 : 1 ОТ
|21.03
|19:30
|
Спартак – Металлург Мг
|5 : 2