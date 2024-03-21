Защитник «Металлурга» Хабаров о поражении от «Спартака»: «Сами себе голы привезли»

Защитник магнитогорского «Металлурга» Макар Хабаров прокомментировал поражение от «Спартака» (2:5) в третьем матче второго раунда Кубка Гагарина.

Хабаров забросил вторую шайбу магнитогорцев.

— Проиграли первый период, не удержали натиск «Спартака». Спартаковцы очень хорошо действуют в первых периодах, давят. Потом мы переломили игру, сравняли счет, а дальше сами себе голы привезли, из-за этого уступили.

— У «Спартака» первые два матча не получалось вам забить. Понимали, что сегодня это скорее всего случится?

— Мы к любым событиям готовимся. Даже сегодня 0:2 горели, нашли в себе силы, переломили игру, сравняли. Мы допустили свои ошибки, и соперник наказал за них.

— С чем связан такой неудачный старт?

— Не знаю, что сказать. Нужно чуть перестроиться, разобрать ошибки и на следующий матч выходить с другим настроем.

— Тяжело играть при такой поддержке соперника?

— Во время матча этого не ощущаешь, просто играешь и хочешь победить. Болельщики, может «Спартаку» помогают, а мы выходим и просто играем.

— Что положительного из этого матча можете выделить, помимо того, что получилось отыграться с 0:2?

— Здорово провели меньшинство и переломили игру.

— У «Спартака» сегодня не было ни одного штрафа. Это вы недостаточно давили, или соперник настолько дисциплинированно сыграл?

— Думаю, «Спартак» дисциплинированно сыграл. И мы где-то не лезли на ворота, не так настырно, не так агрессивно.

«Металлург» ведет в серии со «Спартаком» со счетом 2-1. Четвертый матч пройдет 23 марта в Москве и начнется в 17.00 (мск).