Максим Цыплаков о своей заброшенной шайбе в ворота «Металлурга»: «Груз с плеч упал»
Нападающий московского «Спартака» Максим Цыплаков прокомментировал победу над «Металлургом» (5:2) в третьем матче второго раунда Кубка Гагарина.
Цыплаков открыл счет в начале первого периода встречи.
— Вы наконец забили Набокову. Какие эмоции испытали?
— Главное, хорошо начали, как и первые две игры. Побольше агрессии с нашей стороны было. Была долгая смена в обороне, получилось пробить борт, вывести шайбу из зоны и на контратаке сыграли. Бросил, попал хорошо. Груз с плеч упал после такой затяжной серии без голов.
— Можно сказать, что «Спартак» вернул психологическую уверенность?
— Я еще думаю, что у «Магнитки» площадка чуть пошире. С непривычки, что много места, катались и катались, а толку от этого не было. Сегодня на нашей площадке было много агрессии, много бросков, трафика. Нам это помогло.
— Насколько фактор домашних трибун помог?
— Конечно, все очень здорово, когда поддерживает весь стадион, а не только фанатский сектор, это задает темп игры. Я бы попросил еще громче нас поддерживать. И когда силовые приемы, особенно, когда вратарь у нас подтаскивает, чтобы еще больше заводили нас.
— Можно сказать, что вы привыкли к хоккею, в который играет «Металлург», и подстроились?
— Я бы не сказал, что соперник нас как-то переигрывает. Если мы будем действовать так, как должны — выигрывать все стыки, нейтральные шайбы, создавать трафик перед воротами — то это принесет нам плоды.
«Спартак» уступает «Металлургу» в серии со счетом 1-2. Четвертый матч пройдет в Москве 23 марта и начнется в 17.00 (мск).
|Восточная конференция
|И
|В
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|О
|1
|Металлург Мг
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|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
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|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
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|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала
|Счет в серии
|
СКА - Автомобилист
СКА - Автомобилист
0 - 3
|0 - 3
|
Металлург Мг - Спартак
Металлург Мг - Спартак
2 - 1
|2 - 1
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 3
|0 - 3
|
Авангард - Локомотив
Авангард - Локомотив
1 - 2
|1 - 2
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|21.03
|17:00
|
Автомобилист – СКА
|2 : 1 ОТ
|21.03
|19:30
|
Спартак – Металлург Мг
|5 : 2