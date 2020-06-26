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Защитник Марин перешел в «Торпедо»

16:00
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Защитник системы «Ак Барса» Марк Марин пополнил состав «Торпедо», сообщает сайт нижегородского клуба.

За карьеру в системе «Ак Барса» Марин несколько раз вызывался в главную команду, но не провел ни одного матча в КХЛ. В минувшем сезоне он сыграл в регулярном чемпионате ВХЛ 39 матчей и набрал 12 (6+6) очков при показателе полезности «плюс 14». В плей-офф ВХЛ на счету игрока 2 (2+0) очка в 10 матчах.

Контракт Марина с «Ак Барсом» истек 30 апреля 2020 года. Казанский клуб сделал 24-летнему игроку квалификационное предложение, однако Марин отклонил его. По регламенту «Ак Барс» закрепил за собой права на хоккеиста. Таким образом, «Торпедо» должно было выплатить компенсацию за переход хоккеиста.

Дополнительная информация:

http://www.hctorpedo.ru/16234-mark-marin-podpisal-kontrakt-s-torpedo.html

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