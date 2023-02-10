Защитник Маклюков рассказал, мог ли завершить карьеру после попадания шайбы в голову

Защитник магнитогорского «Металлурга» Алексей Маклюков в интервью «СЭ» рассказал, как восстанавливался после травмы, полученной в серии плей-офф-2022 с «Авангардом». В одном из матчей защитник неудачно заблокировал бросок, и шайба прилетела ему в голову.

— Была ли вероятность, что придется закончить или приостановить карьеру из-за повреждения?

— Первые мысли, может быть, были. Первую, вторая ночь в больнице я чувствовал себя не очень хорошо. Но буквально на третий-четвертый день мне относительно резко стало лучше. Я понял, что просто нужно время. А тем более когда дал первую нагрузку организму, и он нормально отреагировал, я понял, что все в норме.