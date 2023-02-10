Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:05

Защитник Маклюков рассказал, мог ли завершить карьеру после попадания шайбы в голову

Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Защитник магнитогорского «Металлурга» Алексей Маклюков в интервью «СЭ» рассказал, как восстанавливался после травмы, полученной в серии плей-офф-2022 с «Авангардом». В одном из матчей защитник неудачно заблокировал бросок, и шайба прилетела ему в голову.

— Была ли вероятность, что придется закончить или приостановить карьеру из-за повреждения?

— Первые мысли, может быть, были. Первую, вторая ночь в больнице я чувствовал себя не очень хорошо. Но буквально на третий-четвертый день мне относительно резко стало лучше. Я понял, что просто нужно время. А тем более когда дал первую нагрузку организму, и он нормально отреагировал, я понял, что все в норме.

Алексей Маклюков
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
0
Читайте также
Лучший чешский игрок подвергся обструкции за фото с Овечкиным. Казалось бы, при чем тут Гашек?
Навка обратилась к Костомарову: «Ты не представляешь, какое количество людей за тебя сейчас молится»
В турецком Хатае после землетрясения обнаружили тела двух россиян
Макрон может лишить Путина ордена Почетного легиона
Секретарь горсовета Запорожья сообщил о повреждении энергетических объектов города
Воздушную тревогу объявили в Киеве и областях на востоке Украины
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Маклюков — о попадании шайбы в голову: «Весь отпуск ушел на восстановление: врачи, обследования»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
4.02
5.02
7.02
9.02
10.02
11.02
12.02
13.02
14.02
15.02
10.02 19:00
Локомотив – Динамо М
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости