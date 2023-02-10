Гендиректор «Трактора» Савин продлил контракт с клубом на три года
Генеральный директор «Трактора» Иван Савин продлил соглашение с челябинским клубом.
«Генеральный директор «Трактора» Иван Савин продлил контракт с клубом. Срок по Уставу клуба — три года», — сообщили «РБ Спорт» в пресс-службе «Трактора».
Иван Савин стал генеральным директором «Трактора» 31 января 2020 года. В своей карьере хоккеиста он выступал за «Мечел», «Трактор», ХК МВД, «Металлург (Магнитогорск), «Спартак», «Нефтехимик», «Автомобилист» и «Рубин».
3 февраля этого года «Трактор» также объявил о назначении Алексея Волкова на должность генерального менеджера клуба. Ранее специалист занимал аналогичную должность в «Авангарде», с которым выиграл Кубок Гагарина в 2021 году.
В настоящий момент «Трактор» занимает десятое место в конференции Восток, набрав 63 очка после 62 проведенных матчей.
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|33
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|Нефтехимик
|62
|29
|33
|63
|10
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|27
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Локомотив – Динамо М
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