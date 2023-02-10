Защитник магнитогорского «Металлурга» Алексей Маклюков в интервью «СЭ» рассказал, как восстанавливался после травмы, полученной в серии плей-офф-2022 с «Авангардом». В одном из матчей защитник неудачно заблокировал бросок, и шайба прилетела ему в голову.

— В прошлом плей-офф вы получили страшную травму, когда шайба попала вам в голову. Долго шло восстановление и привыкание к игровому ритму?

— Полное восстановление заняло весь отпуск. Обычно пару-тройку недель отдохнешь и начинаешь плодотворно тренироваться. А тогда весь отпуск полностью ушел на восстановление: врачи в Москве, обследования. К первым дням предсезонки думал, что начну с паузы, по легкому. С первых тренировок следили за пульсом. По показателям и самочувствию все было в порядке. Не так, как в прошлом сезоне, когда чувствовал себя хорошо. Но думал, что будет хуже. В начале сезона — хотя не знаю, связано ли это с травмой или нет — достаточно долго входил. Статистика была не очень: пропускал, чувствовал, что что-то не так. Сейчас по ощущениям к середине сезона все исправилось.

— Вы рассказывали, что были трудности с авиаперелетами. Это так?

— Это в первые дни. Были проблемы с перепонкой. Если бы я поднялся на какую-то высоту, то я бы испытывал какие-то трудности. Поэтому когда сезон закончился, мы сели на поезд и поехали с семьей в Москву.

— Нередко хоккеисты после серьезных травм на инстинктивном уровне оберегают себя от контактов или блокированных бросков. Вы это почувствовали? Проявляется ли это в вашей игре?

— Сейчас точно не проявляется. Не скажу, что я об этом вообще не думал. Возможно, только первые игры — не знаю, сколько их было: две, три, пять, десять. Сейчас все это забыто. Надеюсь, два раза в одно место, как говорится, снаряд не прилетает.

— Эта травма чему-то научила вас?

— Там был такой момент... Если смотреть на повтор и вспоминать, что я думал и чувствовал, то я немного споткнулся, немного неправильно выбрал позицию. Да, было желание заблокировать шайбу. Многие говорят: он неправильно исполнил прием. Да, согласен, это было неправильно. Так вышло. Помог команде. Это больше игровой момент. Стараюсь об этом не думать. Надеюсь, больше такого не будет.